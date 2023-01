Macerata, l'auto si ribalta nella scarpata: tre all'ospedale, uno è grave. Ferita anche una bambina

MACERATA - Un grave incidente è avvenuto questa mattina sulla Strada Provinciale 101 alle porte di Macerata. Un'auto con 5 persone a bordo è finiita fuori strada, per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ribaltandosi nella scarpata. Il bilancio è di tre persone ferite: una, in condizioni più serie, è stata portata all'ospedale di Torrette. Tra i feriti anche una bambina, le sue condizioni, per fortuna, non detsrebbero particolari preoccupazioni.