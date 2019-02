Incendio nel garage: enorme nube di fumo e mezzi distrutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Fiamme e tanta paura nel garage di una palazzina in borgo San Giuliano a Macerata. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia è divampato un incendio che ha distrutto una minicar e uno scooter. Il rogo è scoppiato intorno alle 13 in via Lucchetti, provocando una nube di fumo visibile anche a chilometri di distanza. Salvo ma sotto choc per lo spavento l’86enne proprietario del box.