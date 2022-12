Macerata si accende a festa per il Natale, il sindaco sui pattini con la campionessa Fancesca Lollobrigida

MACERATA - Il conto alla rovescia del sindaco Sandro Parcaroli, unito al coro di tanti bambini, ha acceso il Natale nel capoluogo. L'albero davanti al palazzo municipale si è illuminato come i palazzi storici di piazza della Libertà e le vie del cuore della città, abbelliti dalle luminarie. Un pomeriggio di festa, allietato dalla musica della banda Salvadei, ha portato a Macerata il calore delle feste, nonostante il momento difficile.

Il sindaco sui pattini inaugura le attrazioni di Natale

«Non abbiamo voluto spegnere la città», il messaggio del primo cittadino e dell'assessore allo Sport e al Turismo Riccardo Sacchi. Insieme hanno accolto in piazza la campionessa di pattinaggio Francesca Lollobrigida. L'ospite d'onore per dare il via all'attrazione che fino all'8 gennaio animerà il cuore della città: la pista di ghiaccio.

Dopo l'apertura, tra i primi a scendere in pista i bambini e i ragazzi della scuola di pattinaggio di Macerata insieme al sindaco e all'assessore Paolo Renna. La tradizione invece è stata portata in piazza dall'esibizione del gruppo folklristico Li Pistacoppi.