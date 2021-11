Le imprese guardano alla Scandinavia: arrivano nuove opportunità di business dal Nord

MACERATA - Allo studio un nuovo progetto commerciale ad hoc che contempli, dopo un primo stadio di ricerche di mercato “indirizzate” a due o tre settore merceologici specifici, tra cui quello calzaturiero, o a uno o più sistemi paese, una seconda fase che consentirà alle imprese interessate di avere incontri con buyer ed operatori scandinavi.

E’ uno degli argomenti trattati nel corso dell’incontro organizzato da Confindustria Macerata tra imprenditori, il console della Regione Scandinava (regione che, con Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia, raccoglie oltre 25 milioni di abitanti, con una capacità di spesa fra le più elevate in Europa) ed i rappresentanti della “Italiensk Handelsforum I Norden” – Forum Commerciale Italiano nella Regione Scandinava (www.scandscouting.no), una realtà che favorisce lo sviluppo degli scambi commerciali tra eccellenze italiane e scandinave, in grado di offrire servizi personalizzati alle aziende interessate a sviluppare business in questi paesi. L’obiettivo: sostenere la ripresa, intercettando e favorendo nuove opportunità di business per le aziende associate.



All’incontro hanno partecipato 20 aziende associate che hanno avuto modo di confrontarsi con i rappresentanti del consolato di Svezia e della Norvegia, del Forum Commerciale Italiano in Scandinavia e della Italiensk Handelsforum I Norden, e di gettare le basi per future collaborazioni nella ricerca mirata di partners e buyers scandinavi interessati a interscambi commerciali. Sono intervenuti Sauro Grimaldi, presidente Confindustria Macerata, Barbara Cacciolari, vicepresidente Unionturismo Nazionale, Gianni Baravelli, Console Italiano in Scandinavia, Luca Maini, Business Development, Rinaldo Stefanutto, Business & Marketing Advisor, Monica Fava, Titolare Errekappa Export. Tenuto conto che la Regione Scandinava è al vertice delle classifiche per qualità di vita e di attenzione all’ambiente, verrà data particolare considerazione a progetti e servizi che nella loro realizzazione utilizzeranno materiali naturali con percorsi sostenibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA