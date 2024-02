MACERATA L’assessore comunale all’Urbanistica Silvano Iommi, 74 anni, è ricoverato in gravissime condizioni da ieri mattina nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Macerata. Il professionista maceratese è stato colto da malore all’interno della sua abitazione, immediati i soccorsi dei familiari, la percezione chiara della gravità della situazione, e la chiamata al 118. Pochi minuti, la presa in carico al pronto soccorso e il trasferimento nel reparto di Rianimazione dove il professionista maceratese è ora ricoverato appunto in gravissime condizioni per il malore di origine cardiaca che lo ha colpito in casa. Professionista di lungo corso, come di lungo corso è l’impegno civico, manifestatosi con l’attività politica: architetto, Iommi ha firmato diversi interventi di assoluto rilievo e non solo nel contesto cittadino come il palazzo ex Menichelli di via Armaroli, ora sede di Unimc.

La passione

Iommi ha guidato con passione e con professionalità per decenni anche l’Ordine degli Architetti della provincia di Macerata mentre ha ricoperto, anche in questo caso a lungo, il ruolo di consigliere comunale e di assessore, prima nella giunta guidata da Anna Menghi ed ora (dall’ottobre del 2020), in quella di Sandro Parcaroli.

La candidatura

Nel 2020 Iommi si era candidato con la lista civica del primo cittadino Sandro Parcaroli ed era stato eletto consigliere con un notevole numero di preferenze per poi dimettersi all’indomani della nomina a titolare della delega all’Urbanistica. In questi ultimi anni ha firmato diversi dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito del Pnrr: dalla rigenerazione urbana ai musei passando per il recupero delle fonti storiche. Suo anche il progetto legato alla realizzazione del parcheggio di Rampa Zara. Ieri il Comune ha diffuso una nota: «L’amministrazione comunale, in accordo con la famiglia, comunica che questa mattina l’assessore Silvano Iommi ha avuto un grave malore ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata. Al momento l’assessore Iommi è ricoverato in prognosi riservata ed è tenuto sotto costante osservazione dai sanitari».