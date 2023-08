MACERATA Il capoluogo punta a essere una città sempre più green e attenta alla salute dei residenti. Una delle opere che vanno su questa strada è sicuramente l’anello pedonale e ciclabile che sta per essere completato attorno ai giardini Diaz e che ha già destato l’interesse di molti appassionati che lo hanno inaugurato con le prime camminate. È questa la settimana decisiva per i lavori, come spiega l’assessore di riferimento Andrea Marchiori.

«È stata completata la parte strutturale e lunedì (oggi), ndr) iniziamo con la posa della resina per colorare le due corsie della ciclabile e della pedonale. Qualche giorno e sarà pronta». Ma questo non è l’unico cantiere avviato in zona: c’è anche quello per il restyling della Terrazza dei popoli. I due interventi procedono di pari passo. La pista ciclopedonale consente a chi fa sport di correre o semplicemente camminare in questo apposito spazio. La pista è larga complessivamente 4 metri e prevede due corsie riservate per pedoni e per ciclisti; la corsia pedonale larga un metro e mezzo permette l’agevole incrocio di due pedoni che si muovono in senso opposto così come la corsia ciclabile che sarà larga invece due metri e mezzo. Sul versante della Terrazza dei popoli è stata effettuata l’impermeabilizzazione della pavimentazione che si trova sopra il parcheggio Centro storico e si è proceduto poi con un’opera di restyling della struttura che risulterà più aperta, più sicura, più illuminata, dando un volto nuovo ad uno dei nodi strategici del capoluogo, vista la presenza sia del terminal bus urbano che del sottostante parcheggio. «A parte la settimana di stop per le ferie - aggiunge l’assessore - riprendono anche i lavori alla Terrazza dei popoli per essere portati al termine.

Sono state fatte anche ulteriori lavorazioni per eliminare le infiltrazioni sul parcheggio sottostante. Trovare le cause non è stato semplice, e i sondaggi sono stati fatti per stati di avanzamento. È un lavoro molto grosso per cui richiede tempo: fatte le demolizioni e terminati i pavimenti è a buon punto. Speriamo che entro l’anno siano finiti». Il progetto si inserisce nell’ambito del programma unitario di rigenerazione urbana del Comune di Macerata denominato MurAperte per un importo complessivo di 500mila euro fondi del Pnc, piano complementare del Pnrr. Il restyling dell’intera area sarà poi supportato da ulteriori finanziamenti grazie ai quali Macerata potrà rigenerare ben tre parchi pubblici e tra questi ci sono anche i giardini Diaz. «Del progetto seguito dall’assessore Paolo Renna e dall’Ufficio Ambiente per rigenerare i tre parchi pubblici siamo in fase di contrattualizzazione dell’appalto - conclude - per cui prossimamente anche altre zone verdi vedranno una nuova luce e i maceratesi potranno godere di spazi rigenerati, sicuri e piacevoli da vivere».