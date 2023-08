MACERATA «Nessun indennizzo da parte dei Comuni e nessun aumento delle bollette per gli utenti». A dire la sua, dopo la battaglia annunciata da undici sindaci contro la società consortile di primo livello per la gestione dell’acqua, è il presidente dell’Aato 3, Alessandro Gentilucci che non solo si dice intenzionato a proseguire per la strada già tracciata, ma smonta punto per punto la tesi dei sindaci contrari. A partire da quella che vedrebbe un aumento delle tariffe per gli utenti tra il 40 e il 50 .

Ma andiamo per ordine.



«Voglio sottolineare come sia assolutamente strumentale questa polemica - esordisce -: mi si accusa di atteggiamento prevaricatore quando ho semplicemente fatto rispettare il regolamento dell’assemblea dell’Aato 3, ovvero non consentire che in assise potesse relazionare l’avvocato Morini, legale di una società partecipata anche da privati, con evidenti interessi nella vicenda». Al centro del dibattito, infatti, continua ad esserci il modello della società consortile per la gestione del servizio idrico: quella di primo livello proposta dal presidente Gentilucci e dalla maggioranza dei sindaci di centrodestra, e quella di secondo livello proposta dal centrosinistra. «Proprio per trattare l’argomento in questione - dice Gentilucci - era già stato invitato, in più occasioni, il legale dell’Aato, che ha dipanato le presunte criticità. Non è bastato perché, evidentemente, si vuole altro, ovvero dilatare i tempi, come se non bastassero le discussioni tenute nei sei mesi della mia presidenza e negli anni sterilmente passati a cercare una soluzione. Nel momento in cui si deve arrivare al dunque ecco che si cerca di capovolgere il tavolo e mandare tutto a monte».

Come sono andate le cose





Allora Gentilucci prova a ricostruire i fatti. «Durante l’ultima assemblea si è cercato di far intervenire l’avvocato Morini. E lo si è fatto artatamente, presentando alle ore 19 del giorno precedente l’assise, una “mozione” di cui sono venuto a conoscenza l’indomani, pochi minuti prima della seduta. Una mossa già tentata in occasione dell’assemblea del 25 maggio quando, pur non essendo ammissibile, come da regolamento, l’intervento del suddetto avvocato, questi ha comunque avuto la possibilità di esporre, chiusa l’assise, nella stessa sala assembleare messa a disposizione dal presidente della provincia Parcaroli, la propria tesi e quella dei suoi sodali. Alcuni sindaci e il direttore dell’Aato 3 sono rimasti ad ascoltarlo mentre esponeva, alla luce del sole, le sue argomentazioni a favore di una società consortile di secondo livello». Poi fa il punto «sugli scenari catastrofici paventati dai detrattori della società consortile di primo livello: lo spauracchio dell’obbligo di indennizzo per milioni di euro ai gestori uscenti è stato argomento di discussione e approfondimenti giuridici con pareri scritti di organi terzi per ben sei mesi, ed è stato smontato». In pratica, se si ha un affidamento per una società totalmente pubblica e del Comune non ci sarebbero motivi per cui il Comune dovrebbe indennizzare se stesso. «Nessuna paura nemmeno per gli utenti: non solo le bollette non aumenteranno, ma con la società di primo livello si ha un risparmio sui costi gestionali dal momento che sono previsti meno amministratori».

