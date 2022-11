Furgoncino si schianta sull'impianto del gas: tanta paura a Macerata

MACERATA - Paura in via Spalato a Macerata. Un furgoncino, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada terminando la sua corsa contro un impianto del gas. Lo schianto si è verificato all’inizio della via, dopo la chiesa di Santa Croce. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi. I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza l’area. Gli agenti della polizia locale invece sono intervenuti per chiudere la strada e gestire il traffico durante le operazioni di messa in sicurezza della colonnina.