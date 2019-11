Macerata, spiano le amiche nel bagno: il video diventa virale su Whatsapp

MACERATA - Piazzano lo smartphone sulla finestra del bagno delle ragazze e riprendono con foto e video le loro amiche mentre usano la toilette durante la festa per un diciottesimo compleanno. Poi diffondono le immagini e quei brevi filmati sulle chat di Whatsapp. E in un attimo quelle scene diventano virali, rimbalzando da smartphone a smartphone.

Identificato e segnalato all’autorità giudiziaria uno degli autori di questo scherzo di pessimo gusto, che tanto ha messo in imbarazzo, come è ovvio, le giovani vittime che non sono rimaste in silenzio ma hanno raccontato tutto ai loro genitori.

Sono stati loro a far scattare le indagini. E ora è caccia ai complici. L’episodio, che testimonia ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, l’uso spesso inconsapevole e pericoloso che i ragazzi fanno del telefono cellulare, è avvenuto a Macerata. Il gruppo di giovani, tra cui compagni di classe ma non solo, si erano dati appuntamento a casa di un amico loro per festeggiare i suoi primi 18 anni. C’erano ragazzi e ragazze che 18 anni già li avevano compiuti, ma anche amici ancora minorenni.

