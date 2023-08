MACERATA - Il capoluogo si prepara all’ultimo colpo di coda dell’estate con la tradizionale festa del patrono che porterà in città molti visitatori anche da fuori. Viabilità, parcheggi, divieti di sosta, autobus: arrivano i cambiamenti per la in programma da domani al 31 agosto. Il comando della polizia locale ha emanato un’ordinanza per regolamentare la circolazione stradale e la sosta che riguarda in particolare il centro storico e la cinta muraria dove si svolgeranno gran parte degli eventi programmati. In piazza della Libertà dalle 7 di domani alle 13 del primo settembre divieto di sosta con rimozione forzata, su tutta la piazza, mentre in via Don Minzoni dalle 16 del 28 agosto e dalle 20 del 29 agosto divieto di transito.

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 10 del 30 agosto, fino alle ore 3 del primo settembre in piazza Mazzini, Cesare Battisti, vie Gramsci, Matteotti, Lauri, Garibaldi, Torri, piazza Annessione, viale Trieste, piazza N. Sauro, corso Cavour, galleria Luzio, piazza Vittoria e piazza Garibaldi. Diverse le limitazioni alla circolazione nel centro storico dalle 12 del 30 agosto fino alle ore 1 del giorno successivo e dalle 8.30 del 31 agosto fino alle 1 del giorno successivo. Divieto di transito in via Zara, all’altezza dell’intersezione con via Armaroli: negli orari di maggiore affluenza e di difficoltà di transito veicolare in uscita su via Berardi/via Lauri è previsto il divieto di transito in via Armaroli con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione/senso unico alternato; divieto di transito in piazza Annessione ed a Porta Convitto, con istituzione del doppio senso di circolazione in via Mozzi e largo Affede. Dalle 21 alle 24 del 30 agosto e dalle 21 alle 24 del 31 agosto divieto di transito in via Don Minzoni.

Dalle 12 del 30 agosto fino a cessate esigenze della fiera e successiva pulizia della strada (ore 3 circa del 1° settembre): divieto di transito in viale Puccinotti, viale Trieste, via Caduti di Nassyria, via Pannelli, corso Cavour con sbarramento in piazza della Vittoria; sull’area dei Giardini Diaz, piazza Garibaldi, all’uscita di via Armaroli su corso Matteotti, con sbarramento: nel tratto di via Armaroli compreso tra via Berardi e corso Matteotti (senza sbocco) sarà temporaneamente consentito il doppio senso di circolazione per i soli residenti per l’accesso alle aree private.

Percorsi alternativi con la chiusura di corso Cavour il traffico sarà deviato sul percorso via Roma, via Issy Les Moulineaux, via Cioci, via Cadorna, via Mugnoz, via Mameli, via Piave e viale Don Bosco. Gli autobus di linea e urbani potranno transitare per i Giardini Diaz accedendo da piazza Pizzarello, via Morbiducci ovvero dallo sbarramento di viale Leopardi-piazza Garibaldi.

Parcheggio per residenti: a partire dalle 7 del 30 agosto fino alle 14 del primo settembre i veicoli muniti di permesso residenti zona A, potranno sostare gratuitamente su tutte le aree a pagamento in concessione all’Apm, comprese quelle in struttura, e sugli stalli destinati alla sosta dei residenti delle altre zone; lo stesso per i residenti nel centro storico possessori di aree private, non titolari di permesso di sosta zona A, potranno ottenere un apposito permesso per usufruire delle stesse agevolazioni. I veicoli muniti di permesso zona B potranno sostare gratuitamente nei parcheggi Garibaldi o Centro Storico. Sospensione rilascio permessi temporanei per la Ztl , dalle 12 del 30 agosto fino alle 3 del primo settembre.