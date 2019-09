Si aggrappa all’auto del rapinatore, farmacista scaraventata sull’asfalto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Rapina choc nella farmacia di via dei Velini. Un uomo con il volto travisato parzialmente da un paio di occhiali scuri e da un berretto, armato di una mazzetta da muratore, è entrato all’interno del locale, si è diretto nella postazione dove in quel momento c’era una dipendente, ha rubato una delle casse per poi fuggire a bordo di un’auto.La farmacista, una delle titolari, che ha assistito alla scena, ha provato a rincorrere il bandito in fuga aggrappandosi a lui e allo sportello dell’auto ma è caduta a terra dopo essere stata trascinata per qualche metro ed è stata portata al pronto soccorso. Per lei una spalla rotta, diverse contusioni e tanta paura. Il bottino sarebbe di qualche centinaio di euro.Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno subito avviato le ricerche del rapinatore, avvalendosi nelle indagini delle telecamere installate nella farmacia e nella zona e delle testimonianze di quanti hanno assistito, per vari motivi, alla scena. Il tutto è accaduto ieri mattina poco dopo mezzogiorno.