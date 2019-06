Falsi funerali per raggirare le pompe funebri: truffatore arrestato

di Lorenzo Luzi

MACERATA - Truffa un’impresa funebre con finti funerali e viene arrestato. Un uomo di 53 anni, residente ad Arezzo ma originario della provincia di Siena, è stato arrestato per una truffa da circa 50 mila euro ad un’impresa funebre della provincia di Roma. Aveva compiuto un raggiro anche nel Maceratese.Per quanto riguarda l’episodio avvenuto nella Capitale, spacciandosi per il titolare di una ditta che aveva in gestione case di riposo e case di cura, il 53enne aveva proposto una convenzione all’impresa di onoranze funebri romana, assicurando di poter garantire servizi funebri per i numerosi decessi che ci sarebbero stati. L’impresa funebre, hanno spiegato i carabinieri, ha accettato di pagare un acconto per l’affare prospettato.