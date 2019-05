«Ergastolo». Innocent Oseghale è colpevole Sentenza per la morte di Pamela Mastropietro

PEZZO IN AGGIORNAMENTO

MACERATA - Ergastolo. Poco più di 5 ore dopo aver riunito la giuria in camera di consiglio il presidente della corte ha pronunciato la sentenza contro il nigeriano accusato di avere ucciso e fatto a pezzi Pamela Mastropietro la ragazza romana di 18 anni uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018 in un appartamento di Macerata.Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi ha sentenziato la corte per il 30enne pusher nigeriano condannato per omicidio, occultamento di cadavere - mentre la violenza sessuale è stata assorbita dalle aggravanti - per la morte di Pamela, il cui cadavere fatto a pezzi fu trovato in due trolley sul ciglio della strada a Pollenza il 31 gennaio 2018.