A un anno dalla morte di don Giuseppe Branchesi diventa realtà la biblioteca nella savana

MACERATA - A un anno dalla morte di don Giuseppe Branchesi è realtà la “biblioteca nella savana” realizzata in suo nome a Dapaong, in Togo. Il sacerdote morto per Covid il 19 aprile del 2020 già al 2015 e poi fattivamente due anni più tardi aveva immaginato la realizzazione di un campus in terra africana per i giovani del posto partendo proprio dalla culla dell’istruzione, la costruzione di una biblioteca.

La notizia è stata comunicata dai familiari nell’anniversario dalla dipartita: «Dopo l’arrivederci che abbiamo rivolto al nostro caro fratello don Peppe è sempre più crescente il sentimento di profonda gratitudine per quanto la vita sappia costantemente donare frutti di straordinaria unicità ed irripetibilità - si legge nella lettera -, il legame simbiotico con lui, capace di renderci uniti oltre ogni distanza nei giorni di paura e di dolore di 12 mesi fa, ci ha anche accompagnati alla vivida esperienza di un “grande Oltre”, di un bene che sa essere portatore di frutti di vero amore». La sua pastorale pregna di vicinanza al mondo delle opere di carità ha dato dunque i suoi primi frutti.

Ultimata la costruzione della biblioteca, tuttavia, la raccolta fondi “In missione nel mondo con don Peppe” non si ferma: «Vogliamo rivolgere queste poche, ma sentite, righe di ringraziamento a chiunque abbia contribuito, oltre il vuoto di un isolamento che lascia spazio anche a nuove esperienze di cura di sé e dell’altro, a questa provocazione divenuta imprescindibile quotidianità - scrivono ancora i familiari del sacerdote -, i 24mila euro donati da tutti voi, associazioni, famiglie e “amici di ogni dove”, sono diventati certezza di un futuro migliore per i ragazzi della savana: nella rossa terra africana, qui ed ora, nel nome “don Peppe” c’è anche ciascuno di voi. Un bene accolto e ricambiato nell’accoglienza dell’altro con cui ora continueremo a sostenere la realizzazione dell’intero campus di Dapaong». Don Giuseppe sarà ricordato oggi alle 9.30 nella sua “casa”, la parrocchia di Santa Maria in Selva, con una celebrazione eucaristica mentre domani, alle ore 19.30, la Messa sarà celebrata al Santuario del Santissimo Crocifisso di Treia. Si può contribuire alla raccolta fondi “In missione nel mondo con don Peppe” consultando il sito www.gofundme.com/f/in-missione-nel-mondo-con-don-peppe.

