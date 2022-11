MACERATA - Due nuovi direttori di unità complesse, qualche assunzione sparsa, incarichi e l’ennesimo ricorso al pensionato di turno. La dirigente dell’Area Vasta 3 dell’Asur Daniela Corsi ha firmato una serie di determine. Firmata la determina per l’assunzione del nuovo direttore della unità complessa di Dermatologia: si tratta del maceratese Marco Sigona, primo al termine della selezione che si è chiusa agli inizi di novembre a copertura di un ruolo bandito nel febbraio scorso. Sigona era il vice di Marco Simonacci, andato in pensione nel giugno scorso e scomparso di recente per un malore durante una battuta di caccia.

Ci si sposta a Camerino per l’assunzione dell’altro direttore, nel particolare per l’incarico quinquennale di direttore della Cardiologia ad Indirizzo Riabilitativo dell’ospedale. A vincere la selezione che ha visto presenti sei specialisti, e ad essere assunto, è stato Alfredo Mazza, campano di 51 anni. Si resta a Camerino con l’assunzione di un pensionato. «La Direzione di Area Vasta 3 - si legge nella motivazione dell’atto di nomina - ha indetto un avviso aperto per manifestazioni di interesse per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a medici specialisti collocati in quiescenza, al fine di fare fronte alle esigenze straordinarie e urgenti e di garantire l’erogazione dei servizi e livelli essenziali di assistenza, in base alle necessità contingenti».

L’assunto è Giuseppe Cardia, specialista di 71 anni, per il reparto di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dell’ospedale di Camerino: durata un anno, compenso di 60 euro l’ora per 24 ore settimanali. Ad Anatomia Patologica (reparto da tempo in gravissime difficoltà di organico) assunzione a tempo indeterminato per la specialista Elena Ferioli. Poi Francesca Orici è la responsabile della struttura semplice di “Ginecologia oncologica” del Materno-Infantile di Macerata, Elio Savoretti responsabile della struttura semplice, “Murge e Obi” della unità di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dell’ospedale di Camerino.