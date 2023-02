MACERATA «Bene gli emendamenti relativi al decreto-legge “Ricostruzioni”. Ora il Superbonus». Il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci interviene per ringraziare il commissario Guido Castelli per aver, «tra le altre cose, garantito ai bambini della montagna di poter frequentare una classe normale. Sono soddisfatto che, finalmente, qualcuno abbia fatto sue diverse richieste dei sindaci del cratere, a cominciare dalla scuola», afferma Gentilucci che è alla guida di una delle comunità maggiormente colpite dal terremoto del 2016.

«Da quanto tempo chiedevamo la deroga al numero minimo di alunni per classe? È stato un cavallo di battaglia che mi ha visto in prima linea contro l’ottusa posizione della dirigenza scolastica regionale, ed oggi abbiamo la conferma che eravamo nel giusto. Bene anche la decisione di neutralizzare l’anticipazione dell’iva per le imprese del cratere, un onere particolarmente gravoso soprattutto per le strutture ricettive che stanno provando a ripartire. Ora chiediamo un ultimo sforzo al Commissario: che si adoperi per portare a casa il Superbonus per quelle famiglie che la casa non ce l’hanno più, e per quei bambini che una casa vera e propria non l’hanno mai vista».

Anche l’onorevole Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera, esprime soddisfazione per il via libera agli emendamenti al decreto “Ricostruzioni”. «È una battaglia che porto avanti da anni, dalla mia prima legislatura in Parlamento, e poi proseguita quando ero assessore in giunta regionale, attraverso una forte sensibilizzazione anche da parte dei Comuni delle Marche per far presente le ragioni dei territori, coinvolgendo oltre 80 sindaci alle prese con queste problematiche. Abbiamo ascoltato la voce dei territori. È un messaggio di speranza per queste zone: è fondamentale ripartire dalle scuole e dalle nuove generazioni per combattere lo spopolamento. Ringrazio il ministro Valditara».

«È un segnale di fiducia per il futuro, un risultato determinante per tutte le aree colpite dal sisma nel 2016: Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria. Con questo provvedimento abbiamo dimostrato per l’ennesima volta la nostra volontà di stare al fianco delle persone che da tempo lottano per ripartire con coraggio e sacrificio», conclude il commissario Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti.