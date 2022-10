​Macerata, task force delle forze dell'ordine: controllate oltre 70 persone, quattro provvedimenti

MACERATA- Si sono intensificati i controlli nella notte tra il 24 e il 25 settembre, tra Macerata e Civitanova, da parte dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. In totale sono state identificate 77 persone, alcune delle quali sottoposte a perquisizione personale e locale. In aggiunta sono stati controllati 11 veicoli.



I provvedimenti

Sono scattate le segnalazioni per un giovane 22enne, a Civitanova, trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish per uso personale e nei confronti di un 23enne, sempre a Civitanova, a cui è stata ritirata la patente per guida con titolo straniero non convertito. La Polizia, inoltre, ha sanzionato due uomini per guida senza assicurazione e senza patente.