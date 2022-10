ASCOLI - Il bando comunale per arginare il caro bollette c’è. L’Arengo ha rispettato la tempistica annunciata pubblicando ieri l’avviso che consentirà alle famiglie ascolane con reddito Isee fino a 10mila euro annui di presentare la richiesta entro il 4 novembre.

Scatta, dunque, la caccia al contributo – che potrà arrivare fino a 300 euro per le famiglie più numerose - sulla base di due distinte fasce di reddito, di cui una per i nuclei familiari con reddito Isee fino a 5mila euro e l’altra da più di 5mila fino a 10mila euro. Il contributo sarà rapportato al numero di componenti della famiglia ma sarà garantito in ogni caso per almeno 100 euro. Come annunciato dal sindaco Marco Fioravanti, d’intesa con l’assessore Massimiliano Brugni, si apre la fase delle richieste e poi gli uffici per le politiche sociali andranno a vagliare le domande pervenute e a formare la graduatoria. L’obiettivo, secondo quanto sottolineato da Fioravanti, sarà di riuscire a completare le erogazioni entro un paio di settimane, per dare un supporto immediato a chi è in difficoltà.

Il bando per le famiglie e la scadenza



Le istanze delle famiglie (solo un componente per ciascun nucleo potrà presentare la domanda) dovranno essere inviate entro il 4 novembre, con la dicitura “Domanda di accesso per la concessione di contributi per le spese relative alle principali utenze domestiche” o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.ap@pec.it o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune in piazza Arringo 7, oppure consegnate a mano all’Ufficio protocollo dell’Arengo (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17). Le richieste dovranno essere redatte su apposito modello da richiedere agli uffici o scaricabile dal sito internet dell’ente e dovranno essere corredate obbligatoriamente dall’attestazione dell’Isee ordinario o corrente in corso di validità e dalla copia di una bolletta intestata al richiedente riferita all’utenza domestica di energia elettrica o gas dell’annualità 2022 relativa all’abitazione di residenza (o copia del contratto con il fornitore dell’utenza domestica).



Una volta pervenute le richieste, il Servizio politiche sociali, dopo aver effettuato le necessarie verifiche e valutazioni, predisporrà una graduatoria generale in ordine crescente in base al valore Isee. In caso di insufficienza dei fondi disponibili, le domande verranno liquidate fino all’esaurimento delle risorse. Il contributo per ciascuna famiglia potrebbe essere ridotto uniformemente dall’amministrazione comunale per esaudire il maggior numero di istanze. Prima di procedere alla liquidazione del contributo, l’Arengo effettuerà un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese e, in caso di dichiarazioni mendaci, procederà all’esclusione dal contributo e a trasmettere gli atti all’autorità competente. Ulteriori controlli potranno essere espletati anche dopo l’erogazione dei contributi. Per garantire e tutelare chi abbia realmente diritto al contributo.