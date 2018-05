Nigeriano reagisce alla polizia Alta tensione ai giardini Diaz durante un blitz antidroga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Ancora controlli antidroga della polizia ai giardini Diaz. Nella zona - dopo il delitto di Pamela Mastropietro e il folle raid razzista di Luca Traini - la presenza di pusher è notevolmente diminuita, ma gli agenti della questura non abbassano la guardia. Sabato pomeriggio è entrata in azione una pattuglia della Volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. E l’intervento dei poliziotti non è stato dei più semplici.Intorno alle 15 gli agenti hanno chiesto i documenti a un giovane nigeriano che si trovava nello storico parco cittadino. Questi si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha letteralmente perso le staffe, arrivando addirittura ad alzare le mani. I poliziotti hanno faticato non poco per bloccarlo e riportarlo alla calma. A quel punto lo hanno condotto in questura, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti di rito. Il giovane non aveva droga ma il suo comportamento violento gli è costato una denuncia alla magistratura per resistenza a pubblico ufficiale.