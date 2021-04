Carbonari il più “ricco” del consiglio comunale di Macerata, sul podio anche Garbati e Del Gobbo

MACERATA - Sono state pubblicate sul sito del Comune di Macerata, nella sezione “amministrazione trasparente”, le dichiarazione dei redditi 2020 (relative al 2019, ndr) dei consiglieri comunali. Trentadue i componenti dell’assise civica del capoluogo, rinnovata a settembre. Finalmente, a distanza di circa sette mesi dalle elezioni, la sezione è stata riempita di contenuti.



Con i dati disponibili, si può stilare la classifica dei redditi. A partire dal podio. Il “Paperone” del Consiglio è il capogruppo della Lega Claudio Carbonari seguito da Elisabetta Garbati di “Macerata Rinnova” e Maurizio Del Gobbo, vice presidente dell’assise e componente del Pd. Carbonari, professione avvocato, è in testa alla classifica con 113.101 euro, seguito come si diceva da Garbati che di professione fa il medico, specialista in ginecologia e ostetricia, con 110.403 euro. In terza posizione, più distanziato dai due “battistrada”, figura Del Gobbo, anche lui medico, con 94.437 euro. Per quest’ultimo non è una novità visto che anche negli anni passati ha già occupato le primissime posizioni di questa classifica dei redditi dei consiglieri comunali. Quarto posto per Alessandro Marcolini del Pd con 91.654 che precede il consigliere delegato alla sanità Giordano Ripa, medico, che si attesta su 82.524 euro.

Ma vediamo il quadro completo della composizione dei redditi di tutti i consiglieri comunali che siedono sugli scranni della sala del consiglio di piazza della Libertà, suddivisi per partito di appartenenza. Per quanto riguarda il presidente del consiglio comunale, Francesco Luciani, carabiniere, ha dichiarato nel 2020 38.309 euro. Nella Lista civica Parcaroli figurano il capogruppo Alessandro Bini che dichiara di non avere redditi, Romina Leombruni che ha dichiarato 5.831 euro, Cristina Cingolani con 25.342 euro e Sabrina De Padova con 31.161 euro, dato quest’ultimo riferito al reddito da lavoro mentre manca sul sito la pubblicazione del quadro relativo al reddito complessivo. Nella Lega, oltre al primatista e capogruppo consiliare Carbonari, figurano il suo vice Andrea Blarasin con 20.495 euro, Aldo Alessandrini (35.405 euro), Laura Orazi (11.796 euro), Giordano Ripa (82.524 euro), Paola Pippa (792 euro), Giovanni Pianesi 31.910 (euro) e Roberto Fabiani, “esente dalla presentazione della dichiarazione perché possiede redditi di lavoro dipendente certificati con l’allegato Cu”, come si legge nel documento pubblicato sul sito. Nel Pd, oltre al già citato Marcolini, ci sono il capogruppo Narciso Ricotta, avvocato, che si attesta a 82.547 euro, Andrea Perticarari (822 euro) e Ninfa Contigiani (40.431 euro). Nelle fila dei Fratelli d’Italia svetta l’ex docente e preside ora in pensione Francesco Castiglioni con un reddito dichiarato di 71.790 euro seguito da Lorella Benedetti (32.511 euro), Marco Bravi (7.785 euro) mentre per Paolo Virgili risultano ancora “contenuti in aggiornamento” ma lo stesso Virgili spiega di aver fornito agli uffici comunali tutti i documenti richiesti e che il suo reddito è di 26.837 euro. In Fi il capogruppo Sandro Montaguti ha dichiarato 24.584 euro mentre Barbara Antolini si attesta su 6.001 euro. Nell’Udc c’è Antonella Fornaro (29.153 euro), in Italia Viva c’è il consigliere di lunga data Ulderico Orazi (10.272 euro), in “Macerata Bene Comune” c’è l’ex assessore Stefania Monteverde che ha dichiarato 52.376 euro. Il M5S annovera tra le sue fila il capogruppo Roberto Cherubini che ha dichiarato 40.080 euro e Andrea Boccia (34.545 euro), per “Macerata Insieme” siede in Consiglio il docente David Miliozzi (27.417 euro). Per Potere al Popolo, Alberto Cicarè ha dichiarato 32.485 euro che è però il reddito da lavoro. Manca il quadro del reddito complessivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA