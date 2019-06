Carambola con tre auto e una si ribalta: in due al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Schianto ieri mattina intorno alle 10 nel Comune di Macerata, lungo la strada comunale Rotacupa a Villa Potenza. Tre auto coinvolte, due delle quali sono finite in un campo. Sul posto il 118, vigili del fuoco e carabinieri. Due le persone ferite: si tratta di un uomo e di una donna che sono state accompagnate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Ancora al vaglio la dinamica dell’accaduto, una delle vetture si è ribaltata su un fianco una volta finita fuori strada. Nessuna conseguenza per il conducente del terzo veicolo rimasto coinvolto nell’incidente. L’incidente ha causato la temporanea chiusura della strada.