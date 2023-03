MACERATA - Choc in piazza Mazzini. Ieri mattina un uomo e il suo cagnolino sono stati azzannati da un pitbull davanti agli occhi dei passanti. Un’aggressione che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi se non fosse intervenuto tempestivamente Alberto Tognetti dell’enoteca La Botte Gaia.

«Erano le 11.30 - racconta Silvia Faraoni, moglie di Tognetti -. Mio marito era seduto ai tavolini, fuori dal locale, mentre il giovane padrone del pitbull si trovava davanti alla pasticceria, sempre in piazza Mazzini. È passato un uomo con il suo cagnolino: il giovane non è riuscito a trattenere il pitbull che nonostante il guinzaglio si è lanciato contro il piccolo animale, azzannandolo al collo». Il padrone di quest’ultimo ha tentato difendere il suo amico a quattro zampe ma è stato a sua volta aggredito dal pitbull, riportando ferite alle mani, per poi sbilanciarsi e cadere a terra. «Mio marito non ci ha pensato un attimo - continua Silvia Faraoni - e intervenendo piuttosto energicamente ha diviso i due cani». Il suo coraggio è stato decisivo. Tutto questo tra le urla dei presenti, che hanno assistito sconvolti alla scena.



Alcuni passanti hanno soccorso il padrone del cagnolino, un settantenne di Macerata, che è stato poi medicato dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza al pronto soccorso in codice giallo. Alberto Tognetti, che per molti anni ha lavorato come guardia giurata, ha agito d’istinto e ha dimostrato grande coraggio.

In piazza Mazzini sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti del caso. All’arrivo dei militari dell’Arma il pitbull era già stato portato via dal suo padrone. «Alcuni cani dovrebbero portare la museruola. Cosa sarebbe successo se ci fosse stato un bambino?», commenta una donna che ieri mattina si trovava in piazza Mazzini.