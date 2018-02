Azka Riaz uccisa dalle lesioni dell'investimento Ma è ancora giallo

di Benedetta Lombo

Gli altri accertamenti

MACERATA - È morta per le lesioni causate dall’investimento Azka Riaz, la 19enne pakistana travolta da un’auto sabato scorso a Trodica di Morrovalle. È quanto emerge dalla lunga autopsia iniziata ieri mattina alle 11.30 all’obitorio dell’ospedale di Macerata e conclusa verso le 19.30. Otto ore per eseguire prelievi, tac ed effettuare tutti gli accertamenti utili a ricostruire da un punto di vista medico-legale quello che è successo la sera di sabato scorso.Nei prossimi giorni verranno eseguiti ulteriori accertamenti ma intanto, da quanto emerso ieri dall’esame eseguito dal medico legale Roberto Scendoni, il decesso della giovane sarebbe conseguente all’investimento. Una ruota dell’auto, una Ford C-Max condotta da un 52enne croato che vive a Montecosaro, è passata sul petto della 19enne schiacciandolo e provocando la rottura delle ossa. Due fratture sono state trovate sugli arti: una sul braccio sinistro e una sulla gamba sinistra all’altezza del femore, entrambe potrebbero essere state provocate a seguito dell’impatto con l’auto, ma la circostanza dovrà essere appurata con precisione. Infine è stata riscontrata una lesione al livello della mandibola, ma al momento non è chiaro se sia precedente all’incidente stradale. L’esame autoptico ha permesso anche di stabilire che al momento dell’investimento la ragazza era viva e questo, al livello investigativo, consente di scartare una delle iniziali ipotesi, ovvero che la ragazza fosse stata uccisa e poi adagiata sul manto stradale. Intanto il tossicologo Rino Froldi, ieri verso le 13 si è presentato in obitorio. A lui, in serata, sono stati consegnati i prelievi effettuati sotto le unghie della giovane, del sangue e di parti di tessuti.Per il decesso della giovane sono due le persone indagate, il padre di Azka, Muhammad Riaz, muratore 44enne, per omicidio preterintenzionale, e il conducente della Ford C-Max, un croato 52enne residente a Montecosaro, per omicidio stradale. Per loro, ieri, erano presenti a seguire l’esame irripetibile, i rispettivi avvocati, Francesco Laganà per Riaz e Marco Poloni per il croato, che a loro volta hanno nominato un proprio consulente di parte. Per il padre di Azka era presente il medico legale Adriano Tagliabracci, per l’automobilista la dottoressa Francesca Tombesi.