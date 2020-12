Non vede l’amico da qualche giorno e preoccupato lancia l’allarme, anziano trovato senza vita in casa

MACERATA - L’amico non lo vedeva da qualche giorno e si è preoccupato, temendo che gli fosse successo qualcosa. Ha dato allora l’allarme e purtroppo i suoi timori si sono rivelati fondati. L’uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione in contrada Santo Stefano a ridosso di Macerata.

La tragedia è stata scoperta ieri poco dopo mezzogiorno. La vittima è Attilio Cinti, di 71 anni, che viveva da solo nell’abitazione. Sul posto sono accorsi gli uomini dell’emergenza sanitaria e gli agenti della polizia, ma quando sono entrati, come detto, l’uomo era già senza vita. Secondo i primi accertamenti la morte dell’anziano è avvenuta per cause naturali e risalirebbe a parecchie ore prima del ritrovamento, probabilmente prima che l’uomo si coricasse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA