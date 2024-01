MACERATA «Super sorpresa. Cedesi attività. Atelier Avant Garde, centro storico Macerata, svuota tutto. Prezzi pazzi, venite a vedere». È il cartello apparso fuori dal negozio di largo Amendola, a due passi da piazza della Libertà, e anche sui canali social dell’attività commerciale, che annuncia da un lato una svendita dei capi presenti in negozio o in magazzino. Ma dall’altro l’intenzione di cedere l’attività commerciale, sicuramente una di quelle più antiche, storiche e conosciute del centro di Macerata.

Il brand

Firma che appartiene alla catena dei negozi della famiglia Patrassi che ha caratterizzato il commercio nell’ambito dell’abbigliamento da decenni in città. Nel quadro di attività commerciali che abbassano le saracinesche causa crisi economica o di incassi, la storia di Avant Garde va decisamente in controtendenza. Si tratta di una scelta non legata a questi fattori ma all’avanzare dell’età dei proprietari che fa sentire il suo peso in un lavoro che non conosce orari, giornate di riposo o di ferie.

L'atelier

«Nessuna chiusura di attività dell’atelier Avant Garde - dice il titolare Amedeo Patrassi- ma semplicemente l’annuncio di una volontà di cedere l’attività legata a quel negozio. Lo facciamo non perché ci sia un calo nelle vendite di Avant Garde, tutt’altro questo punto vendita è tra quelli che vanno meglio tra i vari marchi che abbiamo. Si tratta di una scelta di vita, nel senso che l’età avanza, noi titolari siamo oramai in pensione ed è quindi giunto il momento di passare la mano. Se troviamo qualcuno che è interessato ad acquisire un’attività bene avviata da anni, che gode di ottima salute e di un pacchetto clienti importante, noi siamo pronti a farci da parte». Rispetto ad altri negozi nei quali compare il cartello vendesi o si chiude l’attività quello dell’atelier Avant Garde è un caso diverso dove la vecchia proprietà, diciamo pure per raggiunti limiti di età ed avendo altri negozi in città da seguire, ha deciso di tirarsi indietro anche se non sarà semplice effettuare questo passaggio di proprietà e generazionale.

«Vorremmo trovare persone che amano questa attività e che la proseguano - conclude Amedeo Patrassi - ma so benissimo che non è facile. Qui si tratta di lavorare il sabato, la domenica, i giorni festivi, gli orari sono particolari e questo non piace più a nessuno, con le persone che non vogliono fare tanti sacrifici sul lavoro. Sono cambiate molte cose da quando abbiamo iniziato noi questo lavoro».