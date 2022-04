Alloggi per gli studenti: arrivate oltre mille le domande ma sono soltanto 406 i posti letto

MACERATA - Le ex Monachette tornano in auge, stavolta con veste pubblica per ospitare uno studentato, l’ex Mestica resta sprangata anche se il giallo legato alla procedura di vendita adottata da Cassa Depositi e Prestiti, sembra destinato ad infittirsi e bisognoso di chiarimenti da parte del Comune che - è bene sottolinearlo - detiene le leve della politica urbanistica ed anche delle destinazioni di uso degli immobili.



L’ultima novità sul fronte dei grandi contenitori è arrivata dall’Erdis che aveva inserito due investimenti importanti su Macerata, appunto l’ex convento e l’ex scuola, e che ora sta ripiegando sul solo ex convento delle Monachette grazie al fatto che Cdp, per l’immobile ex Mestica di via dei Sibillini, ha affidato a una società immobiliare privata l’indizione di un’asta ad offerta vincolante. L’operazione di Cdp ha finora ottenuto il risultato di mandare fuori termine l’Erdis per le presentazioni dei piani da finanziare con la legge 338.

Erdis aveva inserito l’ex Mestica nella delibera complessiva ma già evidenziando la quasi coincidenza temporale tra lo svolgimento temporale dell’asta e la presentazione dei progetti. Ora quel dubbio si è concretizzato, Cdp è comunque andata avanti con l’asta e Erdis si tira indietro. In ogni caso l’unico risultato finora raggiunto è che Macerata perde la possibilità di veder realizzati 130 alloggi per studenti universitari dall’Erdis. Alloggi di cui Macerata ha invece assoluta necessità, c’è un altro dato che l’Erdis pubblica assieme alla delibera per gli interventi da finanziarsi con la 338 ed è quello legato al rapporto tra le domande presentate dagli studenti aventi diritto e gli alloggi Erdis disponibili, Macerata è di gran lunga la peggiore tra tutte le sedi universitarie marchigiane.



Ecco quali sono i rapporti tra domande e alloggi disponibili: ad Ancona le domande presentate nello scorso anno accademico sono state 644 a fronte di 427 alloggi disponibili ed a fronte di un fabbisogno di 217 posti letto Erdis pensa di realizzarne 88 (rapporto finale 80%), a Urbino le domande sono state 1662, gli alloggi disponibili 1306, fabbisogno 356, previsione di realizzazione 247 alloggi (copertura finale 93%), Fano ha avuto 26 domande, nessun alloggio disponibile e l’Erdis progetta di realizzare 40 alloggi, Macerata ha 998 domande, 406 alloggi e a fronte di un fabbisogno di 501 progetta di realizzarne 91, che sono quelli delle ex Monachette (rapporto finale 50%) . Ecco infine cosa aveva scritto l’Erdis nella scheda di presentazione dell’intervento per la ex Mestica.



«La “Mestica” è un fabbricato ubicato nel centro di Macerata a pochissimi metri dallo Collegio “I Sibillini”. La proprietà è di Cassa Depositi e Prestiti. L’intervento è fortemente suggerito da Unimc. Sono stati aperti contatti con CdP, la quale ha comunicato che l’immobile è in vendita al prezzo di euro 1,3 milioni di euro che, considerato le dimensioni ed il pregio del fabbricato, appare, a prima vista, assolutamente conveniente.

L’edificio può essere adibito a studentato, a tal proposito la questione è già stata valutata insieme ai tecnici dell’Amministrazione Comunale, che, oltre che garantirne la fattibilità, hanno dimostrato massima disponibilità a fare tutto quanto in loro potere per agevolare l’operazione perché anche per l’Amministrazione l’intervento sarebbe strategico. Il fabbricato potrebbe contenere circa 110/130 posti letto. Vi sono palesi problemi di tempi, perché ci si trova a circa 80 giorni dalla scadenza del bando e rispetto al fabbricato in oggetto ancora non vi è alcun livello di progettazione né accordo con la proprietà. Attendere di chiudere un accordo con la proprietà per poi partire con la progettazione potrebbe non permettere il rispetto dei tempi imposti dal bando. Pertanto la progettazione di fattibilità dovrebbe essere affidata immediatamente, senza avere garanzie da parte di CdP».

© RIPRODUZIONE RISERVATA