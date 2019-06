Ha un'attività turistica in Kenya. Coppia licenziata dall'Agenzia delle entrate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

MACERATA - Una sorta di attività turistica legata a una casa di vacanze con tanto di piscina e giardino privato in una città del Kenya vicina al mare: quanto basta a far scattare il licenziamento in tronco per una coppia di maceratesi dipendenti della sede della Agenzia delle Entrate del capoluogo.Il provvedimento è stato notificato nei giorni scorsi agli interessati nel loro ufficio nel centro cittadino: convocazione e notifica del provvedimento del licenziamento con effetto immediato. Attimi di comprensibile smarrimento ed incredulità ma l’atto parlava chiaro e per la coppia di maceratesi non c’è stato altro da fare se non prendere la via di uscita dall’ufficio anticipatamente rispetto alle previsioni. Fuori dall’Agenzia delle Entrate senza troppi preamboli: licenziamento in tronco.