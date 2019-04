Abusi sessuali su quattro bambine: undici anni e mezzo all'ex catechista

di Benedetta Lombo

MACERATA - Abusi sessuali su quattro bambine, ex catechista condannato a 11 anni e mezzo di reclusione. Il difensore: «Il mio cliente era altrove. Faremo appello». I genitori in aula: «La giustizia esiste». La sentenza è arrivata questa mattina. L’imputato, un ex catechista 62enne di un paesino dell’entroterra, non era presente in aula. C’erano invece i genitori delle bambine che hanno atteso con trepidazione la lettura del dispositivo.Nell’udienza precedente (19 marzo scorso), la procura aveva chiesto una pena di otto anni di reclusione, per l’accusa infatti l’uomo avrebbe avvicinato e molestato quattro bambine, tutte di età diverse ma, all’epoca, tutte minori di 10 anni. Le piccole erano amichette della figlia dell’uomo, tant’è che tre dei quattro casi di abusi sarebbero avvenuti a casa dell’imputato dove il 62enne le avrebbe fatte sedere sulle sue gambe per poi toccarle nelle parti intime.