Matelica in lutto, morta la prima sindaca Fiorella Conti. Il cordoglio del vice primo cittadino Denis Cingolani

MATELICA - «Oggi purtroppo ci ha lasciato la professoressa Fiorella Conti, donna di grande cultura, appassionata e studiosa di storia e di arte». Così il vicesindaco di Matelica, Denis Cingolani, ha espresso il cordoglio a nome di tutta la cittadinanza per la scomparsa della stimata ex prima cittadina di Matelica.

Aveva 84 anni

Si è spenta all’età di 84 anni Maria Fiorella Conti, già sindaco della città di Matelica. L’amministrazione comunale si stringe intorno ai famigliari in queste ore di lutto, ricordando la forza e la tenacia dell’ex sindaco, qualità che sono state ampiamente dimostrate anche in questi ultimi anni in cui ha affrontato a testa alta le varie difficoltà. Maria Fiorella Conti amava tantissimo la sua città e per questo aveva dedicato gran parte della sua vita ad approfondirne la storia, servendo i suoi concittadini come sindaco tra il 1975 e il 1980.

«Ha anticipato i tempi»

Matelica perde quindi un pezzo molto importante della sua comunità. I funerali avranno luogo domani, sabato 10 febbraio, alle ore 15 e 30 presso la chiesa di Regina Pacis.



«È stata la prima donna a ricoprire la carica da Sindaco nel 1975 - ha ricordato Cingolani - anticipando indubbiamente di gran lunga i tempi moderni. Amata e stimata da tutti ha lasciato ricordi indelebili per la nostra Matelica, anzi, per la sua Matelica che amava con grande passione. Non dimenticheremo mai la sua immensa opera ed il suo prezioso contributo a questo territorio. Riposa in pace».