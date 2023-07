Controlli nel Maceratese per contrastare le «stragi del sabato sera». Incidenti per due giovani e fermato un 55enne, erano tutti positivi all'alcol

TOLENTINO - Un mese di luglio molto impegnativo quello della Compagnia Carabinieri di Tolentino che hanno impiegato numerose pattuglie nel controllo del territorio al fine di contrastare reati contro il patrimonio ed attività di prevezione sul fronte circolazione stradale. Particolare attenzione, inoltre, è stata rivolta al fenomeno delle cosiddette «stragi del sabato sera» durante i weekend.

Giovane positivo all'alcool

Episodio grave è quello avvenuto a Sarnano in cui un giovane ventiduenne è rimasta coinvolta in un incidente stradale. Il ragazzo è risultato, a seguito di esami di laboratorio, positiva all'alcool, per un valore pari a 0,71g/l. Il ventiduenne, caduto da moto (di cui era alla guida) ha riportato importanti lesioni. Il NORM di Tolentino ha disposto nei suoi confronti una sanzione amministrativa - prevista in questi casi - che va dai 543 euro ai 2170, oltre alla segnalazione alla Prefettura di Macerata: sarà disposta la sospensione della patente di guida dai tre ai sei mesi.

Multa e -10 punti dalla patente

Episodio analogo è quello avvenuto a San Severino Marche in cui sono stati coinvolti due veicoli.

Immediato ritiro patente di guida

Altra vicenda è quella che ha visto protagonista un uomo di 55 anni, controllato alla guida di un'autovettura dai Carabinieri della Stazione di Belforte del Chienti. L'uomo aveva già una sintomatologia chiaramente riconducibile all'uso di alcool e si è rifiutato al controllo mediante etilomentro. I militari lo hanno deferito all'Autorità Giudiziaria per rifiuto dell'accertamento dello stato di ebrezza. Scattato immediatamente il ritiro della patente.