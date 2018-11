Stroncato da un male a soli 40 anni Amava il calcio, comunità sotto choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIUMINATA - Un paese in lutto. Si è spento nella tarda serata di lunedì all’hospice di San Severino Fabrizio Picchietti, stroncato a 40 anni da una lunga malattia che lo aveva debilitato nel fisico, ma non nell’animo. Il giovane molto conosciuto in paese, si era diplomato all’istituto professionale, lo si vedeva spesso al campo di calcio, ad accompagnare il padre che ne era custode; era un grande tifoso e amico di calciatori e componenti del Fiuminata calcio.Lascia la mamma, il padre Angelo, dipendente comunale, allenatore di diverse squadre di calcio, così come il fratello Emanuele, anche lui dipendente comunale a Castelraimondo ed appassionato allenatore degli Esordienti del Matelica. In questi ultimi anni difficili, tutti i familiari gli erano rimasti accanto, sostenendolo nella lotta alla malattia, affrontata con dignità e coraggio. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Fiuminata.