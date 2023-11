Fileni: «Con il furto di rame un atto vandalico ai danni degli animali allevati»

CINGOLI – «In merito a quanto pubblicato oggi sul furto perpetrato ai danni della Fileni - spiega una nota della società - nell’allevamento di Cannuccia di Piandelmedico a Jesi e a seguito delle numerose richieste pervenute, la Società conferma che sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine tese a individuare i soggetti che, con l’obiettivo di rubare una importante quantità di rame, hanno operato un atto vandalico ai danni non solo dell’azienda ma soprattutto degli animali allevati».

«Ci auguriamo l'arresto dei malviventi»

Il Gruppo Fileni, «che non ha comunicato l’accaduto per ovvi motivi di riservatezza rispetto alle indagini in corso - sottolinea la società -, si augura che l’attività degli inquirenti possa portare presto all’individuazione e all’arresto dei malviventi».