Paura per sei escursionisti dispersi a Fiastra: trovati dopo due ore di ricerche e soccorsi

FIASTRA - Ore di paura per 6 escursionisti dispersi sul sentiero Lame Rosse a Fiastra. Il gruppo ha perso l’orientamento nel pomeriggio sul sentiero di montagna e non è riuscito a tornare al punto in cui erano state lasciate le auto.

Sei escursionisti dispersi, ore di paura: rintracciati e soccorsi

Non appena dato l’allarme è scattata la mobilitazione. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini del Soccorso alpino e il 118. Dopo oltre due ore di ricerche, alle 20.30, i sei escursionisti sono stati individuati e recuperati. Le loro condizioni di salute sono buone