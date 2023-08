CIVITANOVA Aggredito in pieno centro mentre va a prendere un gelato, un uomo finisce all’ospedale dopo essere stato colpito al volto: è in condizioni gravi. Sono in corso le indagini per chiarire i contorni di una aggressione choc avvenuta nella notte tra sabato e domenica in piazza XX Settembre. È successo intorno all’una.

La vicenda



Un uomo sulla quarantina, di nazionalità russa, stava andando a prendere un gelato. Ad un certo punto, stando alla versione da lui fornita alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un gruppetto di tre o quattro persone, che hanno cominciato a picchiarlo. L’uomo è stato colpito più volte in testa e al volto. Almeno per il momento, non è ancora chiaro quali siano stati i motivi dell’aggressione. La stessa vittima ha riferito che non ci sarebbe stato alcun motivo particolare dietro l’episodio di violenza. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde per prestare soccorso all’uomo ferito.

Come si diceva, presentava delle lesioni al volto e alla testa. L’uomo, dopo le prime cure del caso sul posto, è stato caricato a bordo dell’ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per essere sottoposto a tutti i controlli e alle cure del caso. Qualche ora più tardi, nella prima mattinata di ieri, l’uomo è stato trasferito nel reparto di chirurgia maxillo-facciale dell’ospedale di Torrette, ad Ancona. Come si diceva, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno acquisito una prima testimonianza della vittima. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili.

Diverse sono state, nella notte, le segnalazioni per schiamazzi nella zona del centro e del lungomare di Civitanova, presi d’assalto in questi giorni che coincidono con il Ferragosto. Proprio per garantire la sicurezza delle migliaia di persone che si ritroveranno questa sera a Civitanova (sono in programma gli attesissimi fuochi d’artificio) sono stati predisposti controlli e maggiore presenza delle forze dell’ordine, come stabilito nel corso delle varie riunioni per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura. Anche il Comune farà la sua parte: sono stati rafforzati i servizi di controllo del territorio.



L’impegno

Le pattuglie della polizia municipale, rispetto allo scorso anno, sono salite da tre a quattro: una si occuperà del servizio di infortunistica, mentre le altre di viabilità e controllo. Tre di loro resteranno in servizio fino all’una di notte del 15 agosto, mentre una fino alle 3. Oltre a maggiori controlli, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha firmato un’apposita ordinanza che dispone il divieto d’accesso alle spiagge libere. Grande sarà l’impegno da parte delle forze dell’ordine per garantire sicurezza.