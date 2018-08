Spuntano siringhe al campo â€‹sportivo frequentato dai bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Spuntano siringhe vicino al campo sportivo di San Giuseppe. Sono state rinvenute accanto alla recinzione della struttura che porta il nome di don Silvestro Contigiani. Una zona, purtroppo, già in passato segnalata come ritrovo di tossicodipendenti e di incontri notturni. Un piccolo sentiero, una stradina di terra che corre tra proprietà private e la recinzione sul lato ovest del campo di calcio di San Giuseppe, dedicato a don Silvestro Contigiani. Una zona lontana da sguardi indiscreti ma vicina a luoghi frequentati da bambini del quartiere. C’è di tutto, chiaramente le siringhe sono i rifiuti più allarmanti. Poi ci sono bottiglie e lattine di birra, cartacce varie e pure un po’ di materiale di risulta, probabilmente abbandonato e nascosto da chi ha fatto una piccola ristrutturazione edile. In ogni caso, si tratta per la maggior parte di rifiuti che testimoniano frequentazioni notturne poco raccomandabili.