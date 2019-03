Troppo vicina allo sportello bancomat, il Tar dice no all’apertura della sala slot

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - No all’apertura di una nuova sala slot in via Silvio Pellico 8 (area tra la concessionaria Peugeot e il Bowling). Il Tar ha respinto il ricorso di una società privata contro il diniego all’autorizzazione da parte della Questura di Macerata. Provvedimento emesso il 12 luglio e ribadito il 22 novembre 2018. Il no è motivato dall’area di rispetto da luoghi sensibili prevista dalla legge regionale del 2017. In particolare, il locale di via Pellico rientrava all’interno del raggio di 500 metri da uno sportello bancomat.Nella sentenza del Tribunale amministrativo di Ancona, però, boccia anche l’amministrazione comunale. Civitanova non è dotata di un regolamento sul gioco d’azzardo.