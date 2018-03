Nonnina derubata da 2 rom scoppia in lacrime: «Ora come andrò avanti?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA Derubata del portafoglio da due rom e lei, un'anziana, scoppia in lacrime, chiedendosi come riuscirà ad andare avanti con la misera pensione che prende. La scena è stata riportata ieri sui social da una donna. A Civitanova era giornata di mercato e di furti tra le bancarelle. «Ho assistito a una scena tristissima», ha commentato sottolineando lo strazio della nonnina. Ma il dramma dell'anziana non è stato il solo episodio registrato ieri. Una donna di 41 anni è stata derubata del portafoglio mentre un’altra signora, sulla sessantina, si è accorta in tempo che bambini nomadi frugavano nella sua borsa.Il primo episodio, un tentativo di furto di un portafoglio, è avvenuto nella mattinata di ieri, intorno alle 10. Una donna stava guardando alcuni capi di abbigliamento in una bancarella in corso Dalmazia e si è trovata circondata da alcune donne nomadi con tantissimi bambini al seguito. Si è accorta che uno dei piccoli le aveva messo le mani nella borsa e lei si è divincolata, stringendola forte a sé. L’ambulante si è immediatamente reso conto di quello che stava accadendo e ha cominciato a gridare metendoli così in fuga. Non è stata, invece, altrettanto fortunata una donna di 41 anni, che passeggiava per le strade del centro. Ad un certo punto si è accorta che nella borsa mancava il suo portafoglio: all’interno c’erano i documenti e un centinaio di euro in contanti. A quel punto non ha potuto fare altro che rivolgersi ai carabinieri.