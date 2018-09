Lite stradale tra vicini di casa Poco dopo s'incontrano di nuovo e fanno a botte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Mancata precedenza all'incrocio, scoppia una lite furibonda. Dopo poco i coinvolti, sei civitanovesi, si incontrano di nuovo: abitavano tutti lungo la stessa via e rivedersi ha riacceso l'ira. Dalle parole si è passati alle mani. Diversi i feriti. L'episodio, l'ennesimo che accade per via di qualche parola per questioni di circolazione stradale, è avvenuto stanotte, nella zona Sud della città. Intorno alle 2 i carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidata dal maggiore Enzo Marinelli, sono intervenuti in via Cesare Battisti, dove era stata appena segnalata una violenta lite in corso.