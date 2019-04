Sfiorata la rissa dopo un incidente tra due furgoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Si scontrano con i rispettivi furgoni, rissa sfiorata tra due uomini. E uno per sfuggire alle botte si rifugia nella caserma dei vigili del fuoco. È proprio lì di fronte, lungo via Aldo Moro, che si è verificato l’incidente nel tardo pomeriggio di ieri. Un lieve schianto, avvenuto tra un veicolo che procedeva lungo la via in direzione della statale e l’altro che svoltava proprio di fronte alla caserma dei pompieri. Illesi i due, ma dopo un attimo uno si è rivolto all’altro con insulti e temendo le botte uno dei due si è rifugiato in caserma. I vigili del fuoco hanno chiamato i carabinieri.