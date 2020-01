Sfortunato al posto di blocco, esibisce una carta d’identità falsa con un nome noto al carabiniere

CIVITANOVA - Pattugliamenti lungo la costa da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidati dal capitano Massimo Amicucci. Nel primo pomeriggio di mercoledì i militari della stazione di Porto Potenza, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un marocchino che ha esibito una carta di identità italiana.

Il caso ha voluto che uno dei due militari conoscesse personalmente il suo connazionale intestatario originario del documento, sul quale era invece apposta la foto del soggetto fermato.

Quindi, insospettiti, lo hanno accompagnato in ufficio per approfondimenti.

I dubbi sono stati e sciolti dopo che il casellario centrale di identità ha restituito i suoi precedenti dattiloscopici: si trattava di Azzedine Aabid, classe 1980, ricercato da moltissimo tempo poiché destinatario di ordine di carcerazione emesso dalla procura di Macerata nel dicembre 2012, condannato a cinque mesi e mezzo di reclusione per fatti connessi allo spaccio di stupefacenti.

Il magrebino è stato quindi portato in carcere a Fermo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sarà inoltre deferito per l’uso di un documento contraffatto, sostituzione di persona e false generalità, oltre che per la sua illecita permanenza sul territorio nazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA