Controlli anti-Covid, arrestato un 42enne: aveva 1.200 grammi di marijuana. Nei guai pure la compagna

CIVITANOVA - Operazione delle Fiamme Gialle, nei guai un 42enne di Montecosaro e la sua compagna. L'uomo è stato fermato ieri sera dai finanzieri della Compagnia di Civitanova nell'ambito dei controlli anti-Covid. In casa sono stati rinvenuti, grazie al fiuto del cane Edir, 17 confezioni di cellophane contenenti marijuana, per un peso complessivo di un chilo e 200 grammi. L'uomo, disoccupato, è stato tratto in arresto. La compagna è stata denunciata.

