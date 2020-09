Auto alimentata a metano in fiamme sulla superstrada, traffico rallentato e intervento dei pompieri

CIVITANOVA - Emergenza sulla superstrada all'altezza dello svincolo per civitanova zona industriale. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che hanno avvolto auto alimentata a metano. Durante le opearzioni di spegnimento è stato necessario chiudere il transito sulla superstrada per il tempo necessario a spegnere il fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA