CIVITANOVA - Sarà aperta domani la prima area di sosta attrezzata per camper di Civitanova. Taglio del nastro in programma alle 18. L’inaugurazione comprende anche l’intitolazione toponomastica: l’area si chiamerà piazzale Europa. Subito dopo partirà la Festa del Turismo su quattro ruote (fino a domenica, stand gastronomici e dimostrazioni di vita da camperisti), alla cui realizzazione ha preso parte un comitato spontaneo di appassionati della città.

L’area (3.320 mq) è quella sul lato sud di piazza Nassiriya, dietro l’edificio che ospita Il Globo e MegaUno e davanti al Civita Center. Ricavati 35 stalli per una spesa di 90mila euro (di cui 20mila di finanziamento regionale) con accesso delimitato da una sbarra e sistema di apertura e pagamento (per i primi giorni, però, parcheggio gratis) tramite app da scaricare. Non è permesso il campeggio (quindi no a tende o verande) ma solo la sosta breve per un massimo di 72 ore. Questi i servizi a disposizione: acqua per riempire i serbatoi, elettricità per ricaricare le batterie e pozzetti per lo scarico dei contenitori dei bagni.

La presentazione

A presentare l’iniziativa, il vicesindaco Claudio Morresi e la consigliera Lavinia Bianchi in rappresentanza dell’ufficio Europa, l’assessore al turismo Manola Gironacci, i presidenti delle commissioni toponomastica, Giorgio Pollastrelli, e di quella al commercio, Fabiola Polverini. «Con questa intitolazione – ha detto Morresi – chiudiamo la Festa per l’Europa, iniziata il 9 maggio e che ha visto un convegno in sala consiliare e l’intitolazione a David Sassoli dello Spazio Europa». L’assessore Gironacci ha parlato di «un’area strategica, frutto di un grande lavoro di squadra per accogliere una forma di turismo tra le più sostenibili».

«Offerta turistica completata»

Fabiola Polverini, anch’essa camperista, ritiene che con quest’area «completi l’offerta turistica della città», sottolineando come «sia servita da ben due linee di autobus». Una scelta logistica che era stata aspramente criticata da Gabriele Gattafoni, presidente del Camping Club Civitanova. Ma in sala giunta erano presenti diversi camperisti che la pensano diversamente. Tra loro, Fabrizio Stefoni, Florindo Funari e Leonardo Gaucci.

«Ben venga quest’area, chi è contrario esprime una posizione personale. È comoda per noi civitanovesi quando torniamo dalle vacanze ma anche per i turisti che arrivano dall’autostrada e dalla superstrada. Nell’area del Tiro a Volo non era realizzabile. E prevederla in centro avrebbe fatto imbottigliare i camper nel traffico cittadino». Infine Giorgio Pollastrelli che vuole evitare ogni polemica. «Consegniamo alla città uno spazio riqualificato a 10 minuti a piedi dal centro, senza dimenticare le bici o i motorini che si portano dietro i camperisti. Noi vogliamo educare i turisti, ma anche i civitanovesi, alla mobilità sostenibile. Naturale dedicare all’Europa questo spazio».