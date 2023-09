CIVITANOVA Pronti oggi a sconfinare i cicloambasciatori capitanati da Mauro Fumagalli che, esattamente una settimana fa, sono partiti da Civitanova alla volta di Bruxelles per “Bike long ride Marche - Europe”, il tour in bici che in 14 giorni raggiungerà il Parlamento europeo a Bruxelles dove verrà presentato all’apposita Commissione Turismo e Trasporti (Tran), un documento di sintesi sulla ciclabilità e sul turismo in bici in Italia.

L’evento è organizzato da MarcheBikeLife in collaborazione con il Comune di Civitanova, con il coinvolgimento di tre assessorati, Manola Gironacci, assessore al Turismo, Roberta Belletti, assessore alla Mobilità Sostenibile, e Claudio Morresi, vicesindaco e assessore allo Sport, che sostengono l’evento con patrocinio oneroso, con l’alto patrocinio del Parlamento europeo, per le date italiane il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, la collaborazione del Team Europa della Città di Civitanova, il patrocinio di Fiab - Federazione italiana ambiente e bicicletta, coordinatore italiano EuroVelo, e di Legambiente Turismo – Vivilitalia.

L’obiettivo è ribadire l’importanza del cicloturismo nel promuovere i territori e le sue eccellenze, attraverso lo sviluppo della bike economy e della mobilità ciclistica, valorizzando prodotti tipici, strutture ricettive, aziende dell’enogastronomia e distretti produttivi. «Il viaggio sta andando bene, abbiamo beccato soltanto un’ora di pioggia alla sesta tappa – ha raccontato Mauro Fumagalli -. Fino ad oggi (ieri, ndr) abbiamo avuto la fortuna di pedalare lungo ciclabili, un collegamento verso il Trentino. Stasera saremo a Malles, domani (oggi per chi legge, ndr) scavalleremo verso l’Austria. La cosa più bella è stata l’accoglienza nei vari Comuni che abbiamo toccato. Un’accoglienza clamorosa, fin dalla prima tappa. È stato veramente incredibile. Per l’occasione è stato organizzato un convegno a Ferrara, con l’assessore al turismo. Il giorno dopo siamo stati ricevuti dal sindaco di Colorno e di Sorgà. Anche a Treviglio siamo stati accolti dal sindaco e dall’amministrazione comunale e stamattina eravamo a Trento, che è una città molto avanzata nella cultura della mobilità sostenibile. Abbiamo incontrato l’ingegnere Facchin, una mente illuminata su questo tema».

Oggi l’ottava tappa del viaggio da Malles a Appenzeller, in Svizzera. Il giorno dopo gli ambasciatori arriveranno a Villingen, in Germania. Si continuerà verso la Francia, mentre le tre tappe finali previste per giovedì, venerdì e sabato settembre si snoderanno per il Belgio. Il tour si concluderà lunedì 25 settembre.