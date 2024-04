CIVITANOVA Attrezzature sportive degradate e pericolose nel verde del rione Quattro Marine. Sono diverse le segnalazioni dei residenti che chiedono la sostituzione di porte da calcetto e di canestri da basket. Ora, in assenza di risposte, a farsi portavoce delle lamentele è la consigliera comunale Letizia Murri (Ascoltiamo la Città). Si tratta, in particolare del campetto polivalente in cemento dove le porte da calcetto sono arrugginite agli spigoli, tanto che la traversa si è staccata dai pali.

Il tabellone

Il sovrastante tabellone da basket è privo del canestro, dunque inutilizzabile. Anche l’altro è in pessime condizioni. «Parliamo di un verde attrezzato molto frequentato da bambini e famiglie in occasione di feste e ricorrenze – dice la consigliera di opposizione – ma anche dai residenti della zona che sono sempre più numerosi viste le recenti nuove palazzine abitate per lo più da giovani coppie. È uno spazio la cui gestione, con delibera di giunta del 21 aprile del 2023, è stata confermata sino al 31 dicembre prossimo a un circolo ricreativo a cui compete la manutenzione ordinaria, tra l’altro, degli spazi verdi e delle attrezzature ludiche, a fronte del pagamento di una somma annuale di 6.100 euro, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria rimangono di competenza del Comune. È chiaro che qui siamo fuori dall’ambito dell’ordinaria manutenzione e il circolo gestore, che ha le responsabilità di custodia, avrà magari segnalato tale situazione di degrado al Comune. Le porte del calcio sembrerebbero proprio a rischio incolumità pubblica, (tanto che diverse famiglie di utenti ne hanno evidenziato la pericolosità) e uno tra i due cesti del basket manca completamente, mentre l’altro versa in condizioni disastrose».

Lo spazio

«Una simile incuria è ancor più inaccettabile se si pensa che questo spazio pubblico costituisce un valore aggiunto per il quartiere e non solo, uno dei pochi della città utilizzabili e fruibili gratuitamente, per attività sportive libere e non agonistiche, anch’esse molto importanti per la formazione dei giovani». Letizia Murri chiede maggiori investimenti per i parchi cittadini che hanno strutture sportive.

Le lamentele

Lamentele sono arrivate anche dal quartiere San Gabriele per la rete di recinzione del campetto dietro la chiesa e un cancelletto arrugginito. «L’ultimo piano delle opere pubbliche ha previsto cospicue poste in bilancio per la realizzazione o ristrutturazione di strutture sportive – rileva la consigliera di minoranza – ma si tratta per lo più campi da calcio gestiti da società e quindi utilizzabili dagli iscritti. Lasciando aperta la discussione sulle priorità, non si mette in dubbio che questi investimenti possano ritenersi di beneficio per i ragazzi, ma l’amministrazione civitanovese non dovrebbe relegare in second’ordine la messa in sicurezza di spazi pubblici e di attrezzature sportive a disposizione di tutti, gratuitamente. C’è chi non può permettersi di pagare le iscrizioni per i figli a società sportive. Gli spazi attrezzati, liberi e gratuiti, nella nostra città scarseggiano e sui pochi esistenti si investe in modo insufficiente».