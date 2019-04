Chiarini vince la "9 Fossi" â€‹ma all'arrivo travolge uno degli organizzatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Incidente alla corsa di ciclocross 9 Fossi. Il toscano Riccardo Chiarini (Asd Torpedo-Sudtirol) alla sua prima partecipazione ha vinto la competizione, battendo allo sprint, dopo una volata mozzafiato, Francesco Casagrande (Cicli Taddei) e Paolo Colonna (Ciclo Sport 2000 Team). Ma al traguardo, ai viali Valentini, si è verificato un incidente, per fortuna non grave.Pochi metri dopo l’arrivo Chiarini si è trovato sul percorso un addetto ai lavori (uno degli organizzatori del circuito delle Tre Regioni, residente in Romagna, da più di vent’anni impegnato nei circuiti ciclistici di tutta Italia). Il manager è stato purtroppo investito in pieno: i due sono finiti rovinosamente sul pavé e ad avere la peggio è stato l’organizzatore che ha battuto la testa, riportando una ferita alla nuca. Dopo le prime cure da parte di tre medici che erano sul traguardo è stato trasportato in ambulanza al Carlo Urbani di Jesi.