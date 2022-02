L’albergo Balcone delle Marche un pezzo di storia del paese all’asta: questa volta si parte da 1,4 milioni di euro

CINGOLI - Dopo anni di silenzio si torna a parlare dello storico albergo “Balcone delle Marche”, chiuso dal 1992, una struttura ricettiva che per più di mezzo secolo è stato il fiore all’occhiello della città e un importante punto turistico di riferimento. Il 23 marzo 2022 si terrà un’asta per la vendita dell’immobile partendo da una base di 1.440.000 euro. A dicembre scorso c’era stato un tentativo di vendita, andato quella volta deserto. In quell’occasione la base d’asta era di 1,8 milioni di euro. Ma nessuno si fece avanti, appunto. A marzo nuovo appuntamento.



L’albergo che è ubicato nel centro storico e si affaccia dalle mura cittadine, ha una superficie utile totale di circa 2.610 metri quadri e una volumetria pari a circa 8.340 metri cubi. E’ rimasta una proprietà comunale fino agli inizi del 2000, poi è stato ceduto ad una società che opera nelle costruzioni con l’intento di ristrutturare e modernizzare l’immobile al fine di mantenere sempre l’attività alberghiera. I lavori sembravano ben avviati per avere un albergo a cinque stelle, ma sono sopraggiunti dei problemi che hanno portato al fermo dei lavori e alla chiusura del cantiere.

Ora si torna a parlare di questo grande edificio fortemente legato alla storia della città. Si tratta di un immobile costituito da un unico corpo formato da tre piani fuori terra collegati tra loro con una scala interna ed un piano seminterrato accessibile mediante la stessa scala e da una scala esterna. Ha il tetto a terrazza praticabile (nell’ultimo progetto fermatosi a metà era prevista una sala ristorante proprio sull’ampia terrazza) e dispone di un giardino alberato ad uso esclusivo con un muro di recinzione in mattoni faccia a vista decorato e un cancello in ferro.



Alcuni anni fa un imprenditore locale (innamorato dell’immobile) era intenzionato ad acquistarlo per realizzarci un casa di riposo a cinque stelle: si parlava di un grosso investimento per avere una struttura moderna e di altissimo livello, ma poi non se ne fece più nulla, forse per il prezzo considerato troppo oneroso per l’acquirente. A marzo nuovo tentativo di vendita: stavolta si parte da 1.440.000 euro.

