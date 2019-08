Cani al guinzaglio e occhio a non sporcare: ecco le regole per le aree verdi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - «Conoscere le regole per portare a spasso il cane in sicurezza e rispettarle ogni volta che si esce di casa con lui è fondamentale per evitare situazioni di pericolo o danni, ma è molto importante oltre che per garantire il benessere dell’animale, anche per l’attenzione da porre nei confronti delle altre persone che frequentano le aree verdi in particolar modo dei bambini». E’ il commento del sindaco Romano Carancini alla nuova ordinanza firmata nei giorni scorsi con cui vengono adottate nuove regole in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo e che contiene una novità importante: l’accesso dei cani alle aree verdi con giochi. «Il nuovo provvedimento - prosegue il sindaco - arricchisce e qualifica ulteriormente la nostra azione a tutela degli animali, ma allo stesso tempo disciplina modi e forme della conduzione dei cani in città offrendo anche la possibilità di accesso degli animali alle aree verdi attrezzate con i giochi, fatta eccezione naturalmente per l’area strettamente dedicata al divertimento dei bambini. Tutto questo merita ulteriormente il rispetto delle regole e dei comportamenti da tenere senza eccezioni».L’ordinanza, in attesa dell’adozione del nuovo Regolamento di Polizia municipale, è stata adeguata alle normative vigenti e ha tenuto conto dell’evoluzione registrata in materia in termini di giurisprudenza ma anche di una maggiore attenzione alle esigenze dei padroni dei cani che sono fortemente aumentati. Il provvedimento prevede alcune indicazioni. Bisogna adottare ogni utile accorgimento per assicurare il benessere, l’igiene e la salute dell’animale; assicurarne la custodia, anche quando l’animale è di media e piccola taglia e affidare l’animale solo a persone che abbiano compiuto i 14 anni di età, a meno che non siano accompagnati da altra persona maggiorenne. In luoghi pubblici o aperti al pubblico, condurre sempre i cani con il guinzaglio della lunghezza massima di m.1,50. La museruola, rigida o morbida, che dovrà essere sempre a disposizione del conduttore. Punto importante è quello che spiega che occorre raccogliere le eventuali deiezioni dell’animale su tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico e in particolare portici, marciapiedi, spazi pedonali, aree verdi, aree specificamente attrezzate per i cani. Bisogna munirsi di attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, che dovrà essere esibita agli addetti alla vigilanza in caso di richiesta, ogni qualvolta il cane viene condotto in area pubblica. All’interno delle aree verdi, non si può non introdurre i cani nelle aree delimitate ove insistono giochi e attrezzature per bambini. Se non delimitate il limite si pone all’esterno dell’area giochi, ad almeno 5 metri dal gioco.