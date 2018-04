Botte tra richiedenti asilo al centro di accoglienza Sono volati schiaffi e pugni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERINO - Lite tra due richiedenti asilo degenera, uno di loro finisce al pronto soccorso. E' successo ieri sera in località San Luca, dove nell'ex scuola sono stati accolti da quasi due anni un gruppo di richiedenti. Tra due di loro, giovani di nazionalità straniera, è accaduto un litigio, sarebbero volati alcuni schiaffi e qualche pugno. Uno di loro è stato condotto al pronto soccorso e visitato. Dell'accaduto sono stati informati anche i carabinieri della Compagnia di Camerino. Al momento non si conoscono le cause del litigio avvenuto nella casa di accoglienza.