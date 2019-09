Il container delle Poste è un "abuso edilizio": «Via entro 90 giorni»

di Monia Orazi

CAMERINO - Il container delle Poste in località Le Mosse entro tre mesi dovrà essere rimosso, perché installato in modo abusivo, nel parcheggio tra alcune case private ed un ristorante-pizzeria. Lo stabilisce un’ordinanza del comune di Camerino firmata dall’architetto Barbara Mattei, responsabile del servizio urbanistica.Si tratta del container che ospita l’ufficio postale di Camerino centro, dopo che le scosse di terremoto dell’ottobre 2016 hanno reso inagibile la storica sede di piazza Umberto I, ancora in piena zona rossa. Inizialmente il permesso per l’installazione provvisoria del container era stato concesso per il piazzale della Vittoria, il parcheggio davanti alla Rocca Borgesca. Ma poi i timori per le scosse, le osservazioni degli utenti e la loro richiesta di metterlo in un luogo più facilmente accessibile, avevano spinto verso la scelta della zona delle Mosse, diventata centrale nell’assetto di Camerino, dove si trovano anche gli uffici comunali nella sede Contram, con un accordo raggiunto con il comune nell’aprile 2017, in cui Poste comunicava l’inizio dei lavori per installare il container ad uso ufficio postale, della superficie di 133 metri quadrati, su una base di cemento.